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مباحثات مصرية سعودية بشأن غزة وإيران

الأحد 06 يوليو 2025 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات مصرية سعودية بشأن غزة وإيران



القاهرة/سما/

بحث وزيرا الخارجية المصري والسعودي مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة والجهود الجارية لاستئناف وقف إطلاق النار في القطاع.


جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في إطار التنسيق الدوري المستمر والعلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.

واستعرض وزير الخارجية المصري الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الاتصال شهد نقاشا بين وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي حول مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة المقرر أن تستضيفه مصر عقب التوصل لوقف إطلاق النار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وتناول الوزيران الاتصالات المكثفة الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وبما يسهم في خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وتبادل الوزيران الرؤى حول التطورات في السودان ومنطقة المشرق العربي.

واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار بالإقليم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يعكس عمق العلاقات الأبدية التي تجمع الشعبين والبلدين باعتبارهما جناحي الأمتين العربية والإسلامية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية والوشائج التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور كبير في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح بيان الخارجية المصرية أن الاتصال عكس التوافق والتناغم في الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين، والرغبة المشتركة في مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة والعالم.

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