الوفد اللبناني لم يناقش مع الشرع المقترح الإسرائيلي حول التخلي عن الجولان وضم طرابلس

بيروت/سما/

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الوفد اللبناني برئاسة المفتي عبداللطيف دريان لم يناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع المقترح الإسرائيلي حول التخلي عن الجولان وضم طرابلس وأجزاء من البقاع.



كما أكدت وسائل الإعلام اللبنانية بأن النقاش لم يعط المقترح الذي نقله الإعلام الإسرائيلي أي أهمية إطلاقا.



ودعا دريان خلال لقائه الشرع إلى علاقات جديدة بين لبنان وسوريا تقوم على الشراكة والتكامل، كما أكد على الأخوة بين الشعبين اللبناني والسوري.

وأشاد دريان بصمود سوريا ويأمل بعودتها قوية وقائدة عبر انتخابات حرة، وتمنى إعادة إعمار سوريا سريعا عند الاستقرار.

وأشار دريان إلى بداية عهد جديد في لبنان مع حكومة تسعى لإعادة بناء الدولة، وشدد على التزام لبنان بعمقه العربي ووثيقة الطائف برعاية السعودية؟

ودعا دريان إلى علاقات جديدة بين لبنان وسوريا تقوم على الشراكة والتكامل، كما أعرب عن أمله في استقرار وتنمية الشام، مؤكدا أهمية القيادة الشرعية في سوريا.

ووصل مفتي لبنان إلى سوريا اليوم السبت، في إطار تعزيز التعاون الديني بين لبنان وسوريا، وفتح قنوات التواصل بين المرجعيات السنية في البلدين.