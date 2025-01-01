  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الوفد اللبناني لم يناقش مع الشرع المقترح الإسرائيلي حول التخلي عن الجولان وضم طرابلس

الأحد 06 يوليو 2025 01:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد اللبناني لم يناقش مع الشرع المقترح الإسرائيلي حول التخلي عن الجولان وضم طرابلس



بيروت/سما/

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الوفد اللبناني برئاسة المفتي عبداللطيف دريان لم يناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع المقترح الإسرائيلي حول التخلي عن الجولان وضم طرابلس وأجزاء من البقاع.


كما أكدت وسائل الإعلام اللبنانية بأن النقاش لم يعط المقترح الذي نقله الإعلام الإسرائيلي أي أهمية إطلاقا.


ودعا دريان خلال لقائه الشرع إلى علاقات جديدة بين لبنان وسوريا تقوم على الشراكة والتكامل، كما أكد على الأخوة بين الشعبين اللبناني والسوري.

وأشاد دريان بصمود سوريا ويأمل بعودتها قوية وقائدة عبر انتخابات حرة، وتمنى إعادة إعمار سوريا سريعا عند الاستقرار.

وأشار دريان إلى بداية عهد جديد في لبنان مع حكومة تسعى لإعادة بناء الدولة، وشدد على التزام لبنان بعمقه العربي ووثيقة الطائف برعاية السعودية؟

ودعا دريان إلى علاقات جديدة بين لبنان وسوريا تقوم على الشراكة والتكامل، كما أعرب عن أمله في استقرار وتنمية الشام، مؤكدا أهمية القيادة الشرعية في سوريا.

ووصل مفتي لبنان إلى سوريا اليوم السبت، في إطار تعزيز التعاون الديني بين لبنان وسوريا، وفتح قنوات التواصل بين المرجعيات السنية في البلدين.

الأكثر قراءة اليوم

"النص الكامل" لاتفاق صفقة تهدئة غزة..

موقع عبري يكشف عن التعديلات التي طلبتها حماس على اتفاق وقف إطلاق النار

أسعار العملات في فلسطين

مضمون ردّ حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزّة

“صفقة أسلحة لسلاح الجو المصري ترعب إسرائيل”.. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للقاهرة

الصحفي الإسرائيلي أفي ساخاروف :فشلنا في غزة ولا انهيار لحماس والحركة تعيد بناء نفسها..

الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة الأحد

الأخبار الرئيسية

68699510423604041b27b480

إعلام عبري: نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة عمل لمعبر رفح بحلول يوم الخميس المقبل

686995264c59b7392b1abe87

مكتب نتنياهو: تعديلات حماس على مقترح وقف إطلاق النار غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل

68698c5042360405983a5edc

كبير المفاوضين في "إسرائيل": يمكن إغلاق جميع الخلافات في الصفقة مع حماس خلال 4 أيام

68698274423604038f59cf2d

بن غفير: الطريق الوحيد للحسم واستعادة الأسرى بأمان هو احتلال قطاع غزة ووقف المساعدات وتشجيع الهجرة

6869734c4c59b7392410ab9f

إعلام عبري يكشف سبب رغبة واشنطن إتمام وقف إطلاق النار في غزة "الآن الآن وليس غداً!"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية