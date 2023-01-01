القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في كمين بخان يونس وتستهدف آليات ومروحيات إنقاذ

غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي وآلياته العسكرية جنوب قطاع غزة



وأكدت كتائب القسام "وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال" عبر فيديو نشرته على موقعها وثق عملية الاستهداف.



وقالت الكتائب في بيان لها إن مقاتليها "نفذوا صباح الجمعة هجوما على تجمع لجنود وآليات العدو بجوار مديرية التربية والتعليم في منطقة المحطة وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأضافت أن مقاتليها "استهدفوا دبابتين من طراز ميركافاه بعبوتين من نوع (شواظ) في عملية فدائية مباشرة، ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمي الدبابتين"، كما أعلنت القسام عن "استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة من نوع (الياسين 105)".

وأوضحت الكتائب أنها أطلقت نيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على قوة إنقاذ إسرائيلية وصلت للمكان، ما أعاق عملية الإخلاء، مشيرة إلى أن طائرات مروحية شاركت في الإجلاء واستمرت العملية لساعات.

وفي بيان لاحق أكدت القسام أنها استهدفت ناقلة جند مجددا في شارع البيئة وسط مدينة خان يونس يوم الجمعة باستخدام قذيفة "الياسين 105".

يأتي ذلك بعد أن أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة في معارك دارت جنوبي القطاع، بينما كشفت وسائل إعلام عبرية عن مقتل 3 جنود إسرائيليين في حوادث أمنية متفرقة بغزة يوم أمس، أحدها وقع في خان يونس واستغرقت عملية إجلاء القتلى والمصابين منه نحو 5 ساعات.

وبحسب آخر إحصائية اعترف بها الجيش الإسرائيلي فإن عدد قتلاه منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 883 جنديا، من بينهم 439 سقطوا في المعارك البرية التي بدأت بتاريخ 27 من الشهر نفسه.