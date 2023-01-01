مصر والولايات المتحدة تبحثان عقد اجتماعات بين حماس و"إسرائيل"

القاهرة/سما/

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف التحضير لعقد اجتماعات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وذكر بيان للخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري تناول خلال اتصاله مع مبعوث الرئيس الأمريكي تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة نتيجة الحصار واستمرار التصعيد العسكري.

كما تناول عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وثمّن ويتكوف جهود مصر المستمرة في سبيل التوصل لوقف إطلاق النار بغزة والدور البنّاء في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وذلك وفق بيان الخارجية المصري.

يأتي هذا الاتصال في أعقاب إبداء حركة حماس موقفا إيجابيا تجاه مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، يتضمن إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين أحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مع ضمانات ببدء مفاوضات لإنهاء الحرب بشكل دائم، مما أثار تفاؤلا حذراً بإمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات.

وأعربت حركة حماس عن استعدادها للمشاركة بروح إيجابية في جولة جديدة من المحادثات، مع التركيز على ضمان وقف دائم لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية، وتدفق المساعدات الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكتوبر 2023، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في دمار واسع في غزة، وتعكس الجهود المصرية التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية، مع الحفاظ على دورها كمحور للوساطة بين إسرائيل وحماس، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.