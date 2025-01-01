  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة: "أعيدوا المخطوفين وأنهوا الحرب"

السبت 05 يوليو 2025 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة: "أعيدوا المخطوفين وأنهوا الحرب"



القدس المحتلة/سما/

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة بإبرام صفقة تبادل شاملة تفضي إلى إعادة جميع المخطوفين دفعة واحدة.


وحملت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مقتل عدد من المخطوفين بسبب ما وصفته بـ"سياساتها المتعنتة".

وفي بيان صادر عن العائلات "دعت إلى الخروج في مظاهرات شعبية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إبرام صفقة شاملة ووقف الحرب، معتبرة أن الجيش حقق إنجازات كافية في غزة، ما يجعل من إنهاء الحرب خطوة ضرورية في هذه المرحلة".

ووجهت العائلات نداء إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مطالبة إياه بعدم السماح لما سمته "قوى الشر" في إسرائيل باستمرار الحرب، والضغط بكل الوسائل الممكنة لإتمام مفاوضات الصفقة الشاملة التي تضمن عودة جميع الأسرى إلى ذويهم.

وأكدت العائلات أن "إعادة الأحياء منهم يجب أن تكون أولوية قصوى"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم.

الأكثر قراءة اليوم

"النص الكامل" لاتفاق صفقة تهدئة غزة..

موقع عبري يكشف عن التعديلات التي طلبتها حماس على اتفاق وقف إطلاق النار

حماس ترد بإيجابية على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

أسعار العملات في فلسطين

مضمون ردّ حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزّة

“صفقة أسلحة لسلاح الجو المصري ترعب إسرائيل”.. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للقاهرة

الصحفي الإسرائيلي أفي ساخاروف :فشلنا في غزة ولا انهيار لحماس والحركة تعيد بناء نفسها..

الأخبار الرئيسية

الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة الأحد

68695d0d4c59b73922340b79

مصر والولايات المتحدة تبحثان عقد اجتماعات بين حماس و"إسرائيل"

20250617193520afpp-afp_62qv2jb.h-730x438

شركة أمريكية متورطة في خطة لإعادة توطين نحو نصف مليون فلسطيني خارج قطاع غزة ضمن مشروع المساعدات

حماس: صياغة الرد تمت بتوافق وطني موحد

مضمون ردّ حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزّة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية