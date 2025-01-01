عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة: "أعيدوا المخطوفين وأنهوا الحرب"

القدس المحتلة/سما/

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة بإبرام صفقة تبادل شاملة تفضي إلى إعادة جميع المخطوفين دفعة واحدة.



وحملت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن مقتل عدد من المخطوفين بسبب ما وصفته بـ"سياساتها المتعنتة".

وفي بيان صادر عن العائلات "دعت إلى الخروج في مظاهرات شعبية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إبرام صفقة شاملة ووقف الحرب، معتبرة أن الجيش حقق إنجازات كافية في غزة، ما يجعل من إنهاء الحرب خطوة ضرورية في هذه المرحلة".

ووجهت العائلات نداء إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مطالبة إياه بعدم السماح لما سمته "قوى الشر" في إسرائيل باستمرار الحرب، والضغط بكل الوسائل الممكنة لإتمام مفاوضات الصفقة الشاملة التي تضمن عودة جميع الأسرى إلى ذويهم.

وأكدت العائلات أن "إعادة الأحياء منهم يجب أن تكون أولوية قصوى"، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم.