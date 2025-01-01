حماس: صياغة الرد تمت بتوافق وطني موحد وبإجماع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية

غزة/سما/

قالت حركة حماس في بيان، مساء السبت، إنه جرى صياغة ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، بتوافق وطني موحد وبروح إيجابية وإجماع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، حسام بدران، إنه "في إطار الجهود الوطنية الفلسطينية المكثفة التي تقودها حركة حماس، أجرينا سلسلة اتصالات واسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور حول رد حركة حماس على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة وآليات تنفيذه".

وأشار إلى أن "هذه الاتصالات شهدت مستوى رفيعا من التشاور العملي والجدي بين حركة حماس والفصائل الوطنية والإسلامية، مما أسفر عن توافق وطني موحد داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية".

وتابع بدران، أنه "عقب الانتهاء من المشاورات الداخلية والخارجية مع الفصائل، تم تقديم رد الحركة إلى الوسطاء، وصيغ بالإجماع وبروح إيجابية. وقد رحبت جميع الفصائل والقوى الفلسطينية بهذا الرد الموحد".

وختم بالقول إن "هذه الجهود تأتي في إطار قيادة فلسطينية مسؤولة تسعى للحفاظ على مكتسبات شعبنا، ولضمان موقف فلسطيني موحد لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مصادر قولها، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن شروط حماس لن تشكل عائقا أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس في بيان رسمي ليل الجمعة – السبت، أنها سلمت الوسطاء ردا "اتسم بالإيجابية" على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى استعدادها للدخول في مفاوضات فورية حول آلية تنفيذ هذا الإطار.

وجاء في بيانها: "أكملت حركة حماس مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".

نص مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وينص المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، على إفراج حماس عن 28 أسيرا ومحتجزا إسرائيليا بينهم 10 على قيد الحياة و18 من جثث الأسرى المحتجزة خلال 60 يوما، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإدخال مساعدات إنسانية بشكل فوري وبكميات كافية تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.

وسيكون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة بحسب المقترح على النحو التالي:

في اليوم الأول: الإفراج عن 8 أسرى على قيد الحياة.

في اليوم السابع: الإفراج عن 5 جثث أسرى.

في اليوم 30: الإفراج عن 5 جثث أسرى.

في اليوم 50: الإفراج عن أسيرين على قيد الحياة.

في اليوم الأخير: الإفراج عن 8 جثث أسرى.

ووفقا للمقترح، فإنه بعد إفراج حماس عن 8 أسرى على قيد الحياة في اليوم الأول لوقف إطلاق النار، يبدأ الجيش الإسرائيلي في الانسحاب من أجزاء من محاور التوغل في شمال القطاع، على أن ينسحب بعدها من جنوب القطاع.

وفي اليوم العاشر من وقف إطلاق النار، سيطلب من حماس تقديم معلومات عن حالة الأسرى المتبقين لديها، على أن تعلن إسرائيل عن حالة أكثر من ألفي أسير من غزة ممن جرى اعتقالهم إداريا منذ بدء الحرب، كما ستلتزم بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في إطار الاتفاق؛ بحسب المقترح.

كما ينص المقترح على وقف إسرائيل لكافة عملياتها العسكرية في القطاع مع بدء سريان الاتفاق، بالإضافة إلى وقف حركة طيرانها وعملياتها الجوية لمدة 10 ساعات أو 12 ساعة في الأيام التي يكون فيها تبادل أسرى.