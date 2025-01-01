شاهد: فيديو من وراء الكواليس يكشف تفاصيل مثيرة عن علاقة ترامب بميلانيا

ويظهر ترامب في الفيديو، الذي نشرته مارغو مارتن مساعدته الخاصة ومستشارة الاتصالات الرئاسية على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، وهو يقوم بمد يده وتنبيه ميلانيا لضرورة رفع يدها أثناء تحية عزف النشيد الوطني الأمريكي، ضمن احتفالات اليوم الوطني الأمريكي أو ما يُعرف بـ"الرابع من يوليو".

كما تداول نشطاء زاوية أخرى للفيديو تظهر ترامب وميلانيا وهما يقفان على شرفة البيت الأبيض خلال الاحتفالات، بينما تحلق فوقهما طائرات مقاتلة وقاذفات "شبح" في عرض جوي مهيب.

ولم يتوقف التفاعل عند هذا الحد، إذ نشرت مارتن فيديو آخر يوثق لحظات مرحة للزوجين، حيث ظهرا يرقصان ويحتفلان بالمناسبة الوطنية، إلى جانب مشاهد لتوقيع ترامب على مشروع قانون مهم بعد جدل طويل في الكونغرس بين المشرعين.

وأثارت هذه المقاطع ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث علق البعض بالإعجاب على العلاقة بين ترامب وميلانيا، بينما ركز آخرون على الطابع الاحتفالي والسياسي للحدث.