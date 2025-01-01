أردوغان: غزة لا وقت لديها لتضيعه

أنقرة/سما/

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل فتح الباب لخطوة مشابهة في غزة، وأن "حماس" أظهرت مرارا حسن نيتها في هذا الشأن.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية لأذربيجان شارك خلالها في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي عقدت بمدينة خانكندي، الجمعة: "كان من المتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران".

وتابع قائلا: "غزة لا وقت لديها لتضيعه، فالإنسانية تموت في غزة".

واعتبر تجاهل حقيقة أن الناس في غزة محكوم عليهم بالجوع والقنابل "أمرا يتنافى مع الإنسانية".

وتطرق الرئيس أردوغان إلى اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في لاهاي خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أواخر يونيو

وقال بالخصوص: "طلبتُ منهم التدخل في غزة، وقلتُ لهم "أنتم من سيدير ​​هذه العملية على أفضل وجه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هناك أشخاص يُقتلون تحديدا في طوابير الطعام. عليكم التدخل حتى لا يُقتل هؤلاء الأشخاص".

وتحدث عن دور تركيا في فتح ممرات المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى من خلال وزارة الخارجية والهلال الأحمر التركيين، ودعم أنقرة بشكل مباشر لآلية الوساطة المصرية القطرية.

ولفت أردوغان إلى أن خطة ترامب لوقف إطلاق النار المؤقتة لمدة 60 يوما أصبحت الآن على جدول الأعمال، مبينا أن للولايات المتحدة تأثيرا كبيرا على إسرائيل.

وشدد على ضرورة إرساء وقف إطلاق نار تلتزم به إسرائيل التزاما كاملا، مبينا أنه "لتحقيق ذلك، لا بد من إرساء أرضية تفاوضية متينة. وتكتسب مسألة ضمانات وقف إطلاق النار أهمية خاصة".

وفي حال وقف إطلاق النار، دعا أردوغان المجتمع الدولي إلى الإسراع في الاستثمار بمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال: "إذا تم إرساء وقف إطلاق نار دائم، يُمكن أن يفتح طريق نحو سلام دائم في المنطقة. ولتحقيق ذلك، لا بد من وقف إطلاق نار قوي ودائم، إن حل الدولتين هو الحل الوحيد لهذه المشكلة المزمنة في منطقتنا".