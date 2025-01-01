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يديعوت أحرونوت: ترامب يسعى لإتمام الهدنة حتى لو بقيت حماس تحكم غزة

السبت 05 يوليو 2025 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت أحرونوت: ترامب يسعى لإتمام الهدنة حتى لو بقيت حماس تحكم غزة



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي سيسعى جاهدًا لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض الاثنين المقبل، حتى لو بقيت حركة حماس في القطاع.

وكان ترامب قد علّق على رد حركة حماس حول مسودة مقترح وقف القتال في، والذي اتسم بالإيجابية، بشكل مقتضب.

وقال ترامب في تصريح له على متن طائرته الرئاسية: "حسناً هذا أمر جيد. لم أتلق إفادة بهذا الشان. قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام".

وأضاف: "يتعين علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات"، على حد تعبيره.

وأفاد ترامب بأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، لكنه لم يطلع على الوضع الحالي للمفاوضات.

وكانت إسرائيل أكدت أنها تلقت عبر الوسطاء رد حركة حماس على مسودة مقترح التهدئة الذي قدمته قطر استناداً لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأكد مسؤولون إسرائيليون للقناة 12 العبرية أن إسرائيل تلقت بالفعل رد حماس وتدرس حالياً تفاصيل هذا الرد، مرجحين مغادرة وفد التفاوض الإسرائلي إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات.

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