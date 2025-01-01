إسرائيل تحدد الأسرى الذين تعتبرهم أولوية للإفراج عنهم بصفقة غزة المحتملة

القدس المحتلة/سما/

تجمع لجنتان إسرائيليتان معلومات عن الأسرى الأحياء المتبقين في قطاع غزة، لتحديد من يستحق الأولوية في الإفراج عنه وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يناقش حاليا، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن لجنة تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمخابرات العسكرية، ستوصيان فريق التفاوض بشأن من يجب إطلاق سراحه أولا من الأسرى، في حال نجحت محاولات وقف إطلاق النار.

وهناك نحو 50 أسيرا في غزة الآن، من بينهم حوالي 20 على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية.

وينص المقترح المطروح حاليا على إطلاق سراح 8 أسرى أحياء في اليوم الأول، وأسيرين أحياء في اليوم الخمسين، ثم الإفراج عن الأسرى العشرة المتبقين عند التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب بشكل كامل، الذي يمكن أن يتم بحلول اليوم الستين من الهدنة.

وفي صفقة الأسرى الأخيرة التي خرقها الجيش الإسرائيلي عندما استأنف الحرب يوم 18 مارس الماضي، قدمت إسرائيل قائمة إلى حركة حماس تضم أسماء الأسرى الذين تعتبر الإفراج عنهم أولوية.