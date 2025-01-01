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موقع عبري يكشف عن التعديلات التي طلبتها حماس على اتفاق وقف إطلاق النار

السبت 05 يوليو 2025 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف عن التعديلات التي طلبتها حماس على اتفاق وقف إطلاق النار



القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر مقرب من حركة حماس لموقع "ynet" أن التعديلات التي طلبتها الحركة على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح تتضمن عدة نقاط رئيسية.

وأوضح المصدر أن حماس طالبت بإعادة تنظيم آلية إدخال المساعدات الإنسانية بما يتوافق مع التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الهدنة السابقة. كما طلبت حماس سحب صندوق المساعدات الإنسانية لغزة (GHF) من القطاع.

ومن بين المطالب الأخرى، انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي تم تحديدها في اتفاق الهدنة السابق، بالإضافة إلى التزام إسرائيلي بعدم تجديد القتال بعد مرور 60 يومًا من وقف إطلاق النار.

وأشارت حماس إلى أهمية استمرار المفاوضات خلال هذه الفترة، مع توفير ضمانات من مصر وقطر والولايات المتحدة لاستمرارية العملية التفاوضية، وليس لنتائجها.

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