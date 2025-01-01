عشرات الشهداء والجرحى ونزوح جديد بخان يونس جنوب قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٠ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٠ شهيدا منذ فجر الجمعة في مختلف مناطق القطاع.

جنوب قطاع غزة

وارتقى الدكتور موسى حمدان خفاجة فجر اليوم مع عدد من أفراد عائلته، جراء قصف اسرائيلي استهدف خيمة للنازحين قرب شارع مسجد حُنين مقابل استراحة الأهرام شمال غرب خان يونس.

والدكتور يعمل في قسم الولادة بمجمع ناصر الطبي وهو نازح من حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

كما استشهد المواطن اسامة ابوعكر الملقب "عُكير" برفقة ابنه الوحيد يعقوب اثر استهداف اسرائيلي غربي خان يونس .

واستشهد الشاب أحمد رياض حامد العقاد (٣٠ عاماً) متأثرا بجروح أصيب بها إثر قصف إسرائيلي على خيمة في مواصي خان يونس قبل عدة أيام.

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لما تبقى من أحياء خان يونس السكنية لتبقى فقط منطقة المواصي دون إخلاء .

وسط القطاع

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف اسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو بريك في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان ومصابون في قصف اسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة السماك في بلوك ١ بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى ليلا ستة من طالبي المساعدات واصيب العشرات جنوب محور نتساريم.

واستشهد الشاب محمد شريم، من سكان مخيم النصيرات، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في قصف إسرائيلي يوم الأربعاء الماضي.

غزة والشمال

واستشهد خمسة مواطنين ومصابون إثر قصف إسرائيلي على مدرسة الشافعي في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الزيناتي وتضرر خيام تؤوي نازحين في مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ١٣٨ شهيداو ٤٥٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧٢٦٨ شهيدا و ١٣٥٦٥٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٧١٠ شهيد ٢٣٥٨٤ اصابة).