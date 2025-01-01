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الأونروا: الفلسطينيون يسقطون بشوارع غزة من شدة الجوع

الجمعة 04 يوليو 2025 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: الفلسطينيون يسقطون بشوارع غزة من شدة الجوع



غزة /سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، إن الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية، وأن الناس يسقطون مغشيا عليهم في الشوارع من شدة الجوع.

وبينت الوكالة الأممية في منشور على صفحتها على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة أن سكان غزة يواجهون نفادا تاما في كل شيء من الطعام والدواء، مشيرة إلى أن آلية توزيع المساعدات الحالية في غزة "أهانت العائلات الجائعة والخائفة والمصابة والمنهكة، وسلبتها كرامتها الإنسانية".

وقالت إن "العائلات في غزة في أمس الحاجة"، مشيرة إلى أنه "عند محاولة استرجاع الطعام المحدود الذي سمحت السلطات الإسرائيلية بدخوله، تم إطلاق النار عليهم وسحقهم من قبل الشاحنات".

وأضافت، أن "الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة فلسطينيين يحاولون الوصول إلى الطعام عبر توزيع الأغذية الحالي في غزة"، مطالبة برفع الحصار الآن.

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