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أردوغان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية أو نصمت تجاه ممارسات نتنياهو وسياسات إسرائيل تهدد سلام واستقرار المنطقة

الجمعة 04 يوليو 2025 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية أو نصمت تجاه ممارسات نتنياهو وسياسات إسرائيل تهدد سلام واستقرار المنطقة



انقرة/سما/

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سياسات إسرائيل العدوانية التي تسارعت مع حكومة بنيامين نتنياهو الحالية “تهدد السلام والاستقرار في المنطقة”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة أمام القمة 17 لمنظمة التعاون الاقتصادي التي يشارك فيها بمدينة خانكندي في أذربيجان.
وشدد أردوغان على أن تركيا “لن تتخلى عن القضية الفلسطينية أو تصمت تجاه ممارسات إدارة نتنياهو التي حولت المنطقة إلى حمام دم”.
وأضاف قائلا: “سياسات إسرائيل العدوانية التي تسارعت مع الإدارة الحالية تهدد السلام والاستقرار في منطقتنا”.

 

وعن مشروع “صفر نفايات” الذي أطلقته تركيا، أوضح أن بلاده تتوقع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 100 مليون طن عبر خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة التي تغطي الأعوام 2024-2030.
وأضاف: “منذ انطلاق مشروع صفر نفايات (في العام 2017) منعنا حوالي 6 ملايين طن من انبعاثات الغازات الدفيئة”.
ودعا الرئيس أردوغان دول منظمة التعاون الاقتصادي إلى تطوير علاقاتها مع جمهورية قبرص التركية في مختلف المجالات.

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