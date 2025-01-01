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وزير الخارجية السعودية: نسعى لوقف دائم لإطلاق النار بغزة كخطوة نحو حل شامل

الجمعة 04 يوليو 2025 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودية: نسعى لوقف دائم لإطلاق النار بغزة كخطوة نحو حل شامل



الرياض / وكالات /

أكد وزير الخارجية السعودي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن المملكة تواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها الدوليين للانتقال من وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة إلى حل دائم ومستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح الوزير أن الرياض تجري مشاورات مع فرنسا لتحديد موعد مناسب لإطلاق مؤتمر دولي يهدف إلى دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن الادارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأميركي، ترامب تلعب دورًا محوريًا في التوصل إلى حل نهائي وشامل لهذا الصراع.

وشدد على أن الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار الفوري والدائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مؤكداً أن تأجيل الحوار ومعالجة المشكلات سيجعل الأوضاع أكثر تعقيداً في المستقبل.

وأكد الوزير أن المملكة ترى في وقف الحرب مقدمة ضرورية لإحياء المسار السياسي وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

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