زعيم المعارضة الاسرائيلية لبيد يلتقي رئيس الإمارات في أبو ظبي

القدس المحتلة/سما/

قام زعيم المعارضة، الإسرائيلية عضو الكنيست يائير لابيد، بزيارة سريعة إلى الإمارات .

وخلال الزيارة، التقى في القصر الرئاسي بأبوظبي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، ووزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد.

وجاء في بيان للبيد أن الأطراف بحثت خلال اجتماعاتها التطورات الإقليمية، مؤكدة على الأهمية القصوى لإعادة جميع المختطفين.

خلال الزيارة، أجرى لابيد مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية. وفي المقابلة، دعا العالم العربي إلى الضغط على حماس للمضي قدمًا في صفقة إعادة الرهائن.

وفي إشارة إلى إيران، قال لابيد: "لقد تلقى الشرق الأوسط تذكيرًا بأن إسرائيل هي القوة العسكرية الإقليمية، وأنها قادرة على فعل ما لا يستطيعه أحد".