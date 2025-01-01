تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى في غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٠٩ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١١٥ شهيد منذ فجر الخميس في مختلف مناطق القطاع.

جنوب قطاع غزة

وارتقى ١٥ شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف عدة خيام للنازحين في المواصي فجر اليوم الجمعة.

وارتقى ثمانية شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم الطفل إبراهيم أبو خديجة ، عبد الله أبو خديجة ، حسن عبد الحميد عبد الله أبو خديجة (44 عام) ، ليان ابو خديجة، محمد محمود عودة قديح (38 عام)، الطفل يامن سمير محمد أبو خاطر (12 عام) وشقيقته ميمونة سمير ابو خاطر وخولة طبش.

وفجرا ايضا استشهد اثنين من المواطنين بقصف خيمة تؤوي نازحين شرق المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس وهما عماد أبو سبت ومنال مروان وادي فما استشهد ثلاثة اخرون في خيمة مجاورة وهم من عائلة معمر والنحال.

واستشهد الشاب أشرف خليل معمر متأثراً بإصابته إثر قصف إسرائيلي على خانيونس قبل أيام.

ومساء الخميس ارتقى ١٦ شهيد بينهم ثلاثة مجهولي الهوية وأكثر من ٩٠ مصابًا وصلوا من منطقة التحلية شرقي مدينة خان يونس إلى مجمع ناصر.

وكان ٤٢ مواطن ارتقوا خلال ال٤٢ ساعة الماضية في مختلف مناطق المدينة.

وسط القطاع

وارتقى شهيد ومصابون باستهداف إسرائيلي لمنزل عائلة الشلبي محيط دوار السكران بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وسبق ذلك ارتقاء اربعة شهداء بالقصف على مجموعة من المواطنين في محيط مخيم عائدون في البريج وسط القطاع وهم أحمد عبدالرؤوف جبريل ، إياد ماهر كدش ، غسان عبد الكريم ابو دحروج و خضر مصطفى محمد أبو شرار.

ومساء الخميس استشهد اربعة مواطنين وإصابات في قصف مسيرة الاحتلال مركبة في محيط دوار ال17غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

وارتقى ٢١ شهيد في المنطقة الوسطى خلال ٢٤ ساعة بينهم عدد من منتظري المساعدات.

غزة والشمال

واستشهد عدد من المواطنين بقصف منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة فجر اليوم الجمعة.

وبلغ عدد الشهداء بمدينة غزة خلال ٢٤ ساعة ٤٩ شهيد نصفهم من منتظري المساعدات.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ١١٨ شهيد ، و ٥٨١ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧١٣٠ شهيد و ١٣٥١٧٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٥٧٢ شهيد ٢٣١٣٢ اصابة).

وأكدت ان عدد شهداء المساعدات بلغ خلال ٢٤ ساعة ١٢ وأكثر من ٤٩ اصابة ليرتفع اجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي ٦٥٢ شهيد وأكثر من ٤٥٣٧ اصابة.