فوكس نيوز : لقاء سري بين وزير الدفاع السعودي والرئيس ترامب لمناقشة التهدئة مع إيران وغزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التقى سرا بالرئيس دونالد ترامب ومسؤولين رئيسيين آخرين في البيت الأبيض يوم الخميس لمناقشة جهود خفض التصعيد مع إيران

وقد أبلغت مصادر متعددة كبير المذيعين السياسيين في قناة فوكس نيوز، بريت باير، عن الاجتماع.

ووفقًا للمصادر، شملت المحادثات مناقشات حول خفض التصعيد مع إيران والوصول إلى طاولة المفاوضات.

كما أفادت التقارير أن المحادثات تناولت إنهاء الحرب في غزة والتفاوض على إطلاق سراح الأسرى المتبقين – سواء كانوا أحياء أم أمواتًا – والعمل نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من أن المحادثات لم تكن مخصصة حصريًا لإمكانية التطبيع مع إسرائيل، إلا أن المصادر أشارت إلى أن المحادثة تطرقت إلى الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى ذلك.

وقالت المصادر أيضًا إن "هناك تقدمًا وتفاؤلاً على جميع الجبهات".

يذكر بأن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان هو الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.