نتانياهو يتعهد “إعادة جميع الرهائن” خلال زيارته الأولى للكيبوتس الذي شهد خطف أكبر عدد في هجوم 7 اكتوبر

القدس المحتلة/سما/

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس “إعادة جميع الرهائن” في غزة، وذلك خلال زيارته التفقدية الأولى للكيبوتس الذي شهد خطف أكبر عدد من الاشخاص في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال نتانياهو من كيبوتس نير عوز “أنا ملتزم التزامًا عميقًا، أولًا وقبل كل شيء، بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم من دون استثناء. لا يزال هناك عشرون على قيد الحياة، وهناك أيضًا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعًا”.

وقال نتنياهو ان هناك اتفاق قادم في غزة.

دفع كيبوتس نير عوز القريب من قطاع غزة، ثمنًا باهظًا في الهجوم الذي شنته حماس حيث قُتل نحو ثلاثين شخصًا وخُطف أكثر من 75 شخصا توفى العديد منهم في الاحتجاز منذ ذلك الحين.

بدعوة من الكيبوتس، استقبل الناجون من الهجوم والرهائن المحررون نتانياهو.

ومن بين المخطوفين في 7 تشرين الأول/اكتوبر في نير عوز لا يزال تسعة رهائن بينهم اربعة احياء.

وقال رئيس الوزراء “نشعر هنا في أعماق نفوسنا بحجم الألم وعمق الحزن والصدمة التي أصابت مجتمعا بأكمله”.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على وضع اللمسات الأخيرة على شروط وقف إطلاق النار لمدة شهرين في قطاع غزة، وحثّ حماس على قبول الاتفاق الذي سيسمح بالإفراج عن بعض الرهائن.

ونشر أقارب رهائن لا يزالون في غزة الخميس نص رسالة وُجّهت إلى نتانياهو دعوه فيها الى “توقيع اتفاق يضمن عودة جميع الرهائن ووقف القتال”.

من بين 251 شخصا خطفوا في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 في إسرائيل، لا يزال 49 في غزة منهم 27 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.