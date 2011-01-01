استشهاد ثلاثة أسرى محررين مبعدين إلى قطاع غزة بينهم مقدسي

غزة /سما/

استشهد، فجر اليوم الخميس، ثلاثة أسرى محررين ومبعدين إلى قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت محافظة القدس باستشهاد الأسير المحرر بسام أبو سنينة من مدينة القدس المحتلة، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال في إحدى مناطق القطاع، وهو من الأسرى المقدسيين الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال قسرًا إلى غزة عام 2011.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأسيرين المحررين أيمن أبو داوود ومهدي شاور، وكلاهما من محافظة الخليل، استشهدا أيضا خلال قصف الاحتلال العنيف الذي استهدف مناطق متفرقة من القطاع الليلة الماضية.

والشهداء الثلاثة هم من ضمن الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وأُفرج عنهم في إطار صفقة تبادل عام 2011، حيث أُبعدوا قسرا إلى قطاع غزة ضمن سياسة العقاب الجماعي والنفي القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في آخر إحصائية لها، استشهاد 142 مواطنا، من بينهم ثلاثة شهداء تم انتشال جثامينهم، إضافة إلى إصابة 487 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 57,012 شهيدا، وعدد الجرحى إلى 134,592 مصابا.