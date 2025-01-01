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مسيرة حاشدة في ميشيغان ضد "الابادة في غزة"

الخميس 03 يوليو 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في ميشيغان ضد "الابادة في غزة"



واشنطن/سما/

شارك نشطاء في مسيرة ضد "الابادة في غزة" قطعت أكثر من سبعين ميلًا ما يقارب (112) كيلو متراً على مدى خمسة أيام للتضامن مع الشعب الفلسطيني وادانة المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الأبرياء.

وانطلقت المسيرة من "Fountain Street Church" في 26 يونيو الماضي ووصلت عاصمة ولاية ميشيغان "Lansing"يوم أمس الاول، بهدف لفت الانتباه لما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية في غزة" وجمع التبرعات لصالح بناء ملاعب ومراكز في القطاع ونقل جرحى من غزة الى الولايات المتحدة الأميركية.

وختم النشطاء مسيرتهم باعتصام أمام مبنى الكابيتول، أكدوا خلاله أن هذه المسيرة تمثل دعوة لإنهاء الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل والمطالبة بسياسة خارجية تُراعي القيم الإنسانية والعدالة العالمية.

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