  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 21 مواطنا بينهم طلبة ثانوية عامة من ديراستيا

الخميس 03 يوليو 2025 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 21 مواطنا بينهم طلبة ثانوية عامة من ديراستيا



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 21 مواطنا من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، بينهم ستة طلاب في الثانوية العامة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة وشرعت بحملة اعتقالات طالت كلا من: رافع رفيق عواد ونجله رفيق، وعمار عبد الرحمن سلمان ونجله كريم، وسعد توفيق مخالفة ونجله كريم، وسامر عبد الرحمن سلمان ونجليه عبد الرحمن وعلي، وجميل كوكش ونجله أحمد، وخالد القاضي ونجله صلاح الدين، ومثقال القاضي ونجله مجدي، ومحمود عقل ونجله حمزة، وضرغام أبو حجلة ونجله نور، ومحمود عودة الخطيب ونجله رامي.

وأضافت المصادر أن ستة من المعتقلين هم طلاب يقدّمون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

الأكثر قراءة اليوم

ما الذي يريده نتنياهو من ترامب مقابل وقف إطلاق النار في غزة؟

نتنياهو: "لن يكون هناك حماس... وسنربط الشرق بالغرب عبر الطاقة"

حماس تعلن تلقي مقترحات من الوسطاء للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وتأمر ياسر أبو شباب بتسليم نفسه بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بالقطاع

مسؤول إسرائيلي: مقترح غزة يشمل ضمانات غير قطعية لإنهاء الحرب..

مسؤولون أميركيون: مقترح الصفقة الجديدة يراعي مخاوف حماس من خطة ويتكوف السابقة..

استشهاد الدكتور مروان السلطان مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة

الادارة الاميركية تدعو غوتيريش إلى إقالة فرانشيسكا ألبانيز

الأخبار الرئيسية

هدنة غزة»: مؤشرات تتزايد نحو إبرام اتفاق ..لا يتضمن ابعاد قادة حماس من القطاع..

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل الصفقة بين إسرائيل وحماس ..

81 شهيدا منذ الفجر في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

20250702050308

نتنياهو: "لن يكون هناك حماس... وسنربط الشرق بالغرب عبر الطاقة"

photo_2025-07-02_17-17-10

عمليات للمقاومة في الشجاعية تُوقع قتيلا و8 جرحى في صفوف الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية