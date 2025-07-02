الاحتلال يعتقل 21 مواطنا بينهم طلبة ثانوية عامة من ديراستيا

رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 21 مواطنا من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، بينهم ستة طلاب في الثانوية العامة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة وشرعت بحملة اعتقالات طالت كلا من: رافع رفيق عواد ونجله رفيق، وعمار عبد الرحمن سلمان ونجله كريم، وسعد توفيق مخالفة ونجله كريم، وسامر عبد الرحمن سلمان ونجليه عبد الرحمن وعلي، وجميل كوكش ونجله أحمد، وخالد القاضي ونجله صلاح الدين، ومثقال القاضي ونجله مجدي، ومحمود عقل ونجله حمزة، وضرغام أبو حجلة ونجله نور، ومحمود عودة الخطيب ونجله رامي.

وأضافت المصادر أن ستة من المعتقلين هم طلاب يقدّمون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.