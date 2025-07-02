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سفارة فلسطين في المانيا تحتج رسميا على تصريحات وزيرة التعليم الألمانية ضد جاليتنا..

الخميس 03 يوليو 2025 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين في المانيا تحتج رسميا على تصريحات وزيرة التعليم الألمانية ضد جاليتنا..



برلين/وكالات/

تقدمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية باحتجاج رسمي إلى وزارة الخارجية الألمانية على خلفية التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيرة التعليم الألمانية كارين براين، والتي وصفت فيها الجالية الفلسطينية في ألمانيا بأنها "متطرفة".

وأعربت السفارة عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لهذه التصريحات، التي تعتبرها عنصرية، غير مسؤولة، وتتنافى مع القيم الديمقراطية. كما ترى أن هذه التصريحات تساهم في التحريض على الكراهية، وتغذي خطاب التمييز والعنصرية، مما يعرض أبناء الجالية الفلسطينية في ألمانيا إلى حملات تشهير، واستهداف، ومخاطر التطرف المجتمعي.

وأكدت السفارة في مذكرة الاحتجاج أن مثل هذه التصريحات لا تخدم مبادئ الدولة الألمانية المبنية على الديمقراطية والتعددية، كما تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والتعايش السلمي. وطالبت السفارة بـتوضيح رسمي وسحب هذه التصريحات المسيئة، واتخاذ التدابير اللازمة للرد على هذه التصريحات. 

وشددت السفارة على أن الجالية الفلسطينية في ألمانيا هي جزء أصيل وفاعل من النسيج المجتمعي الألماني، وتتمتع بتاريخ حافل من الإسهام الإيجابي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والاقتصاد، والثقافة، والعمل المجتمعي.

وفي هذا السياق، أكد السفير ليث عرفة أن دولة فلسطين لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالتنمر على جالياتها، وستواصل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم في جميع المحافل. وكان السفير عرفة قد أصدر بيانًا استنكر فيه تلك التصريحات، تناقلتها وسائل الاعلام الألمانية وفتحت نقاشًا واسعا حول سلوك الوزيرة.

ودعت السفارة الجهات الرسمية الألمانية إلى التصدي لخطاب الكراهية والتمييز بكل أشكاله، وإعلاء قيم العدالة والكرامة التي تشكل الأساس في العلاقات بين الشعوب والدول.

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