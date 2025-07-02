نتنياهو: "لن يكون هناك حماس... وسنربط الشرق بالغرب عبر الطاقة"

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن حكومته ستعمل على "القضاء التام على حركة حماس" وعدم السماح بعودتها إلى السيطرة على قطاع غزة، مشددا في الوقت نفسه على أن إسرائيل ستنجح في تحرير جميع الأسرى.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جولة ميدانية في شركة "كاتسا" (خط أنابيب أوروبا–آسيا) بمدينة عسقلان، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل إسرائيل بشأن أهداف الحرب على قطاع غزة، وسط نقاشات حول إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مقابل وقف لإطلاق النار.

وفي ظل انتقادات داخلية في إسرائيل بأن الحديث عن القضاء على حماس قد يعرقل المفاوضات ويتناقض مع جهود تحرير الأسرى، قال نتنياهو: "لن يكون هناك حماس. لن يكون هناك حماستان. لن نعود إلى ذلك. انتهى الأمر. سنُفرج عن جميع مختطفينا"، وفق تعبيره.

وهاجم نتنياهو المواقف الإسرائيلية التي تعتبر أن تحقيق الهدفين في آنٍ واحد أمر متناقض، مؤكدًا: "أي كلام فارغ هذا. الأمر يعمل معًا. سننجز ذلك معًا، خلافًا لما يُقال. سنستأصلهم من الجذور. فرصنا هائلة. لن نفوّتها. لن نخطئ في تقديرها، لن نخسرها، ولن نضيعها".

وأضاف "قوة تضعف وأخرى تصعد. نعم، أعلم أن البعض ظن أن قوته ستصعد، لكن هذا تغيّر قليلًا. القوة التي صعدت هي دولة إسرائيل. وهذا لا يحدث من فراغ. لدينا فرصة عظيمة، ليس فقط لهزيمة أعدائنا، بل أيضًا لضمان مستقبلنا، اقتصاديًا، وقوميا، ودوليًا، وفي مجال الطاقة".

وتابع "سنربط آسيا والشرق الأوسط، وشبه الجزيرة العربية بمصادر الطاقة الهائلة التي تمتلكها، مع الغرب. هذا سيحدث، لدينا الكثير لنقوم به لضمان الازدهار والنمو بما يتجاوز ما يمكننا تصوره. نحن نعتزم تعزيز قدرات إسرائيل في مجال الطاقة. لدينا قدرة هائلة".

وقال "التقديرات تشير إلى أن مداخيل الغاز وحده في العقد المقبل ستبلغ نحو 300 مليار شيكل. تتذكرون حين دار جدل حول هذا الأمر: (هذا سيدمّر اقتصاد إسرائيل). لكنه لم يدمر الاقتصاد – بل يبنيه. إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى والمنشآت التي نقيمها".