بن غفير وسموتريتش يقودان تحركا لافشال صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بغزة

القدس المحتلة/سما/

تحدث رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الوزير إيتمار بن جفير اليوم (الأربعاء) إلى رئيس الحزب الصهيوني الديني الوزير بتسلئيل سموتريتش ودعاه إلى الانضمام إليه ومعارضة اتفاق إطلاق سراح الاسرى الذي يتضمن وقف إطلاق النار.

وبحسب التقرير الذي بثته القناة 12، فإن هذا المقترح يأتي بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة، إن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لخطة وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن.

وبحسب التقرير، قال مصدر مقرب من سموتريتش: "لم نتلقَّ اتصالاً من بن غفير، ولم يُحدَّد موعدٌ للقاءٍ معه اليوم. إن قضية النصر في غزة بالغة الأهمية، وحياة الرهائن ثمينةٌ للغاية، ولا مجالَ للخوض في لعبةِ الإحاطات الإعلامية".

وبحسب صحيفة هآرتس فإن نتنياهو أخبر مؤخرًا أنه إذا عارض بن غفير وسموتريتش الاتفاق، "فهو لا يحتاج إليهما، لأن لديه هامشًا واسعًا من الأصوات".

وهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم (الأربعاء) الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، بعد تقارير عن قيام بن جفير بممارسة ضغوط على سموتريتش للعمل معًا لإحباط صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال ساعر: "هناك أغلبية كبيرة في الحكومة والشعب يؤيد خطة إطلاق سراح الرهائن. إذا أتيحت فرصة لذلك، فلا ينبغي تفويتها!"

في الوقت نفسه، وجّه زعيم المعارضة يائير لابيد نداءً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه سيدعم صفقة الرهائن بدلًا من وزراء الصهيونية الدينية وحزب "عوتسما يهوديت". وقال: "نتنياهو، مقارنةً بأصابع بن غفير وسموتريتس الثلاثة عشر، لديك ثلاثة وعشرون إصبعًا مني كشبكة أمان لصفقة الرهائن. علينا إعادة الجميع إلى ديارهم الآن".