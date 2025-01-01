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لابيد يطالب بتدخل مصر لإدارة قطاع غزة

الثلاثاء 01 يوليو 2025 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يطالب بتدخل مصر لإدارة قطاع غزة



القدس المحلتة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وفقا لموقع "jdn" الإخباري إلى "إنهاء الحرب في غزة، ونقل زمام إدارة القطاع إلى مصر".


وقال لابيد في منشور على حسابه الرسمي بموقع "X": "نحن بحاجة إلى عقد صفقة، وإعادة الأسرى، وإنهاء الحرب وإدخال مصر لإدارة القطاع"، مضيفا: "لم تعد الحرب في صالحنا.. حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة".

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية رؤيته قائلا: "ليس من الصواب السماح لمقاتلي الجيش الإسرائيلي بالتواجد داخل غزة ليكونوا أهدافا لمزيد من الهجمات"، مشددا على أن الحل الأمثل يكمن في "إدخال مصر لإدارة القطاع، لإحباط المسلحين، وخنقه اقتصاديا، ومنع التهريب".

وكان قد حذر مسؤول عسكري إسرائيلي سابق من تداعيات تطبيق الخطة التي طرحها رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حول تولي مصر الإشراف على إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما مقابل شطب ديونها.

وكان يائير لابيد قد عرض في واشنطن خطة تتضمن تولي مصر مسؤولية قطاع غزة لمدة 15 عامًا، مقابل إلغاء الديون الخارجية على مصر، والتي تبلغ حوالي 155 مليار دولار. وتهدف الخطة إلى إعادة تأهيل غزة ونقل السيطرة عليها إلى السلطة الفلسطينية بعد انتهاء فترة الرعاية المصرية.

ومع ذلك، رفضت مصر هذه الخطة وأعلنت أنها لن تشارك في أي محاولة للسيطرة على غزة. كما حذر الخبير العسكري الإسرائيلي من أن مصر عززت قوة حماس على مدى سنوات، وبالتالي لا يوجد سبب "لتدليلها" بهدايا مثل إلغاء الديون.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز قوتها العسكرية بشكل كبير، مما يشكل تهديدًا محتملًا لإسرائيل. وحذر من تكرار أخطاء الماضي، حيث لم تستعد إسرائيل بشكل كافٍ للتهديدات القادمة من شمال أفريقيا.

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