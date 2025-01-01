  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي: مطالب بقطع الغاز عن مصر

الثلاثاء 01 يوليو 2025 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: مطالب بقطع الغاز عن مصر



القدس المحتلة/سما/

ظهرت تقارير إعلامية إسرائيلية تطالب بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بعد استئناف التدفق الكامل للإمدادات الأسبوع الماضي.


وأشار تقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بينها موقع "ناتسيف نت" الإخباري، إلى أن استمرار التصدير إلى مصر يفقد إسرائيل ورقة ضغط مهمة في ملف سيناء، حيث زعم أن القوات المصرية تعزز وجودها في شبه الجزيرة بما يناقض – بحسب الرؤية الإسرائيلية – بنود اتفاقية السلام بين البلدين.

واعتبر التقرير أن التوقف المؤقت للإمدادات خلال التصعيد العسكري مع إيران أواخر يونيو الماضي كشف عن مدى حاجة مصر للغاز الإسرائيلي، خاصة بعد توقف بعض الصناعات المحلية، مثل مصانع الأسمدة، بسبب نقص الإمدادات.

من جهة أخرى، طرح موقع "bizportal" المتخصص في الشؤون الاقتصادية تساؤلات حول جدوى تصدير الغاز الإسرائيلي أساسا، داعيا إلى الاحتفاظ بجزء منه للأجيال القادمة بدلا من بيعه لمصر والأردن.

ورغم ذلك، أقر التقرير بأهمية التبادل التجاري من الناحية الجيوسياسية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن تعزز المصالح الإسرائيلية الإقليمية، بما في ذلك التعاون الأمني والتوسط في صفقات تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وكشفت التقارير أن مصر اضطرت إلى تفعيل خطط طوارئ خلال الأسبوعين اللذين توقف فيهما الغاز الإسرائيلي، حيث لجأت إلى خفض الإمدادات عن بعض المناطق الصناعية وتحويل محطات الطاقة إلى استخدام وقود بديل مثل الديزل. كما حاولت تعويض النقص عبر الاستيراد من دول أخرى، لكن ذلك لم يمنع تأثير الانقطاع على القطاع الصناعي.

ويذكر أن التدفق الطبيعي للغاز من حقلي "ليفياثان" و"كاريش" الإسرائيليين إلى مصر عاد تدريجيا بعد انتهاء التصعيد مع إيران، ليصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا. وتستفيد مصر من جزء من هذه الكميات في تغطية احتياجاتها المحلية، بينما تعيد تصدير الجزء الآخر، مما يحقق لها أرباحاً كبيرة.

وتعكس هذه المطالبات الإسرائيلية الجدل الدائر داخل إسرائيل حول أولويات تصدير الغاز، بين اعتباراته الاقتصادية واستخدامه كأداة ضغط سياسي. فبينما يرى البعض أن وقف التصدير قد يضعف الموقف المصري، يُحذر آخرون من تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي وعلاقات إسرائيل مع حلفائها.

يشار إلى أن مصر، التي كانت في السابق مصدرا للغاز، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متطورة لإعادة التصدير. وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية، مثل "ليفياثان"، حيث من المتوقع أن تخصص جزءا من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصري والأردني.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يفجر مفاجأة كبرى عن سيناريو إسرائيلي مرعب يخص غزة

إسرائيل: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها

نتنياهو إلى واشنطن لبحث الصفقة الشاملة: غزة والتطبيع ..

“الموساد من الهند”.. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج

الإعلام العبري يصعد: السلام البارد مع مصر يجب أن يستبدل بحرب باردة ويجب أن يكون الدور عليها بعد إيران

زلزال سياسي يضرب إسرائيل.. أيزنكوت ينسحب بشكل مُفاجئ من حزب “غانتس”

“مصر على القائمة”.. استراتيجية إسرائيلية-أمريكية تستهدف إضعاف الجيوش العربية المحيطة بدولة الاحتلال

الأخبار الرئيسية

20250701061459

قطر تسلّم "إسرائيل" مقترحًا جديدًا لوقف لإطلاق النار في غزة.. ترامب سأكون حازماً مع نتنياهو

20250701073206

معطيات إسرائيلية حول الحرب على إيران: 530 صاروخًا باليستيا واعتراضات بمليارات الشواكل

20250701083116

زامير من سورية: نتمسك بنقاط مفصلية وسنواصل العمل خلف الحدود

20250701045522

هآرتس: "تعويضات" لإسرائيل مقابل وقف الإبادة في غزة

6863db434c59b730157ce101

‌‏ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفي إيران وغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية