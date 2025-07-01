صور أقمار صناعية تكشف استمرار العمل في موقع فوردو النووي

واشنطن/سما/

أظهرت صور أقمار صناعية جديدة نشرت صباح الثلاثاء استمرار العمل في منشأة فوردو النووية الإيرانية، رغم تعرضها لهجوم من قاذفات بي-2 الأمريكية قبل أكثر من أسبوع.

وقد التقطت الصور بواسطة شركة "ماكسار تكنولوجيز" يوم الأحد، حيث أشارت الشركة إلى أن الصور "تكشف عن نشاط مستمر في محيط فتحات التهوية والحفر الناتجة عن الضربات الجوية التي استهدفت مجمع فوردو لتخصيب الوقود الأسبوع الماضي".

وتظهر الصور وجود حفارة وعدد من الأفراد يتمركزون مباشرة بجانب الفتحة الشمالية على التل المطل على المجمع الواقع تحت الأرض. كما بدا أن رافعة تعمل عند مدخل الفتحة أو الحفرة.

ووفقا لـ"ماكسار"، فقد شوهدت أيضا عدة مركبات إضافية أسفل التل، متوقفة على امتداد الطريق الذي تم تمهيده للوصول إلى الموقع.

وكانت قاذفات B-2 الأمريكية قد أسقطت في يونيو الفائت أكثر من اثنتي عشرة قنبلة خارقة للتحصينات على موقعي فوردو ونطنز النوويين في إيران، بينما أطلقت صواريخ "توماهوك" من غواصة أمريكية باتجاه موقع أصفهان في وسط البلاد.

وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين أن قنابل "السلاح الخارق للتحصينات الضخم" استهدفت فتحتي التهوية في فوردو تحديدا.

وقد أفاد ديفيد أولبرايت، المفتش النووي السابق ورئيس "معهد العلوم والأمن الدولي" بأن الصور الملتقطة من موقع فوردو أظهرت أن "الإيرانيين يعملون بنشاط في موقعي تأثير قنابل MOP التي اخترقت فتحات التهوية" داخل المنشأة.

وأضاف أولبرايت أن هذا النشاط "قد يشمل ردم الحفر، إلى جانب إجراء تقييمات هندسية للأضرار، وربما أيضا أخذ عينات إشعاعية. ولا تزال الحفر فوق الفتحات الرئيسية مفتوحة".

وقد صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يوم الأحد، أن الضربات الأمريكية لم تلحق دمارا شاملا بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن طهران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم "في غضون أشهر".

وتتعارض هذه التصريحات مع تأكيدات الرئيس الأمركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لعقود.