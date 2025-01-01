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رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق يفسر سبب "رفض ترامب اغتيال خامنئي"

الثلاثاء 01 يوليو 2025 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق يفسر سبب "رفض ترامب اغتيال خامنئي"



واشنطن/سما/

قال رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق ديفيد بتريوس إن رفض دونالد ترامب التوجه الإسرائيلي باغتيال المرشد علي خامنئي سببه حالة عدم اليقين بشأن السلاح ونوعية المقاتلين في إيران وحولها.


وأضاف: "أود القول إنني شخصيا كنت شاهدا على صناعة الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة".


كما أوضح: "كنت قائدا عسكريا في العراق عندما تورطت إيران في قتل مئات الجنود والعسكريين. لذلك لن أذرف دمعة إذا سقط هذا النظام، ولكنني لست واثقا مما قد يأتي بعده، ولدي قلق مما قد يحدث لاحقا".

وأشار إلى أن "الدول العربية تراقب ما يحدث من كثب، وهذا أمر بديهي، لكنها بالتأكيد لا ترغب في التورط".

وأكد رئيس المخابرات الأمريكية الأسبق أن "لا أحد يريد أن يرى بنيته التحتية تتعرض للضرر، كما فعلت إيران مع منشأة بقيق النفطية السعودية قبل عدة سنوات، ولا يريدون أن يروا الحوثيين يطلقون الصواريخ عليهم مجددا".

وهاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مشيرا إلى أنه أنقذه من موت مهين، وأشار إلى وجوب عودة إيران إلى مسار النظام العالمي.

كما أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن مبالغة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف إلى إخفاء عجزه.

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