  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

‌‏ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفي إيران وغزة

الثلاثاء 01 يوليو 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
‌‏ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفي إيران وغزة



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ‌‏ترامب أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، ملفي إيران وغزة.


وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى زيارة مركز لاحتجاز المهاجرين في منطقة إيفرغلادز بولاية فلوريدا، قال ترامب إنه يعتزم مناقشة الأوضاع في كل من قطاع غزة وإيران خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في البيت الأبيض يوم الاثنين.


وأكد أن هذه القضايا ستكون جزءا من جدول أعمال اللقاء الثنائي، مشددا على أن الملفين الإيراني والفلسطيني يحظيان بأولوية في النقاشات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الاجتماع مع نتنياهو يأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة.

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، سواء في قطاع غزة الذي يشهد مواجهات متكررة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أو في ما يتعلق بإيران التي تواجه ضغوطا أمريكية ودولية متزايدة بشأن برنامجها النووي ونفوذها في المنطقة. ويعد اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو محطة رئيسية ضمن التنسيق المستمر بين واشنطن وتل أبيب حول قضايا الأمن الإقليمي.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يفجر مفاجأة كبرى عن سيناريو إسرائيلي مرعب يخص غزة

إسرائيل: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها

“الموساد من الهند”.. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج

نتنياهو إلى واشنطن لبحث الصفقة الشاملة: غزة والتطبيع ..

إعلام عبري: الجارة الجنوبية لإسرائيل تزداد جرأة

الإعلام العبري يصعد: السلام البارد مع مصر يجب أن يستبدل بحرب باردة ويجب أن يكون الدور عليها بعد إيران

زلزال سياسي يضرب إسرائيل.. أيزنكوت ينسحب بشكل مُفاجئ من حزب “غانتس”

الأخبار الرئيسية

20250623163747reup-2025-06-23t163540z_935425063_rc2k7fafmfkd_rtrmadp_3_iran-nuclear-israel-endgame.h-730x438

تقارير عبرية: "إسرائيل" حجبت الصورة الكاملة لنتائج الصواريخ الإيرانية على الأرض

20250627090115reup-2025-06-27t085845z_1639498913_rc2r3fabjitt_rtrmadp_3_israel-palestinians-hamas-pressures.h-730x438

لوموند: رغم اتهام إسرائيل بالإفلاس “الأخلاقي” بعد تحقيق “هآرتس”.. الوضع على الأرض لم يتغير

20250520203333reup-2025-05-20t203156z_471855887_rc2wlea63teq_rtrmadp_3_usa-trump-defense.h-1-730x438-1-730x438

ترامب للإسرائيليين: بيبي مقابل المساعدات و”المخطوفين”.. ونتنياهو للقضاة: أرأيتم؟

bin-salman-730x438

هآرتس: هل يقتنع بن سلمان بـ”ترتيبات إنسانية” قد يطرحها ترامب بديلاً عن حل القضية الفلسطينية؟

army-gaza-soldier-shot-730x438

الضباب يخيم على مفاوضات التهدئة.. حماس تهاجم بحبح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية