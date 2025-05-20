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جيش الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين ومتجرا في الضفة الغربية

الثلاثاء 01 يوليو 2025 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يهدم منزلين فلسطينيين ومتجرا في الضفة الغربية



قلقيلية/سما/

 هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلين فلسطينيين ومحلا تجاريا في بلدتين بالضفة الغربية المحتلة بزعم “البناء دون ترخيص”.

وقال المواطن طرزي يحيى إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة السلمان جنوب مدينة قلقيلية (شمال) وشرعت بهدم منزل شقيقته بدعوى “البناء دون ترخيص”.

وبين أن المنزل مبني منذ نحو عام على مساحة 220 مترا، ومكون من طابق واحد وسطح.

وذكر أن المنزل مشيد على أراض خاصة تقع في المنطقة المصنفة “جيم” حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وفي بلدة العوجا جنوب مدينة أريحا (شرق)، أفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت محلا تجاريا ومنزلا يعود لعائلة الهريني.

وقالت المنظمة في بيان إن “قوات الاحتلال هدمت المنزل دون تقديم أي إنذار مسبق، في إطار سياسات متواصلة تستهدف الضغط على السكان الفلسطينيين وتقليص تواجدهم في مناطقهم الأصلية”.

وصنفت “اتفاقية أوسلو 2” الموقعة عام 1995 بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “ألف” تخضع لسيطرة فلسطينية، و”باء” لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”جيم” لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

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