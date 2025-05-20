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“فاو”: 4.6 بالمئة فقط من أراضي قطاع غزة صالحة للزراعة

الثلاثاء 01 يوليو 2025 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
“فاو”: 4.6 بالمئة فقط من أراضي قطاع غزة صالحة للزراعة



غزة/سما/

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، الثلاثاء، إن الإبادة الإسرائيلية في غزة قضت على الزراعة في القطاع المحاصر، موضحة أنه “لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة”.

وفي بيان للمنظمة، قال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: “لا تستطيع الفاو حاليا استيراد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة”.

وأضاف: “مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي الآن”.

وأوضحت الفاو أنه وفقا لتحليل أجرته في مارس/ آذار الماضي “لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة” جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتابعت: “مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، لجأ من تمكنوا من الوصول إليها إلى زراعة في قطع أراض مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “مع استمرار الأزمة التي قضت على قطاع الأغذية الزراعية في قطاع غزة، دعمت مؤخرا 200 مزارع في رفح وخان يونس لتحسين استخدام الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل الأساسية الأكثر احتياجا”.

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