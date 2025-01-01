الشاباك يعتقل زوجين في رعنانا وسط اسرائيل بتهمة التجسس لصالح ايران

القدس المحتلة/سما/

اعتقل محققو الشاباك زوجين من مدينة رعنانا، للاشتباه في قيامهما بالتجسس لصالح إيران.

قبل نحو أسبوع، فتح محققون من وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الشارون تحقيقا سريا بالتعاون مع جهاز الشاباك ضد زوجين من رعنانا يقومان بأنشطة تجسس ضد إسرائيل ولصالح إيران.

بالأمس،وصل محققو وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الشارون إلى شقة الزوجين في رعنانا، وفي عملية تفتيش أجروها هناك، صادروا عدة هواتف وأجهزة كمبيوتر وأجهزة تكنولوجية أخرى، إلى جانب مراسلات يشتبه أنها بين الزوجين ومشغليهما.

تم اعتقال الزوجين، وهما من سكان رعنانا في الثلاثينيات من عمرهما، كما ورد، وبعد التحقيق معهما في مقر شرطة منطقة الشارون، سيتم تقديمهما صباح اليوم لجلسة استماع بشأن طلب تمديد اعتقالهما.