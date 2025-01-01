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مجمع الشفاء بغزة يعلن توقف خدمة غسيل الكلى

الثلاثاء 01 يوليو 2025 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجمع الشفاء بغزة يعلن توقف خدمة غسيل الكلى



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاذ الوقود من مجمع الشفاء الطبي.

وقالت في بيان لها ان خدمات المشفى ستقتصر على تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة.

وأكدت ان الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكافة المرضى والجرحى في المستشفيات.

وأوضحت ان وزارة الصحة تعاني من أزمة خانقة ومستمرة في عدم توفر الوقود نتيجة سياسة الاحتلال التقطيرية في تزويد المستشفيات به. 

وجددت وزارة الصحة مناشدتها لكافة المؤسسات الدولية والجهات المعنية على ضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.

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