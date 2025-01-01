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إسرائيل تواصل عملياتها..اغتيال مسؤول إيراني رفيع شمال طهران بطائرة مسيرة

الثلاثاء 01 يوليو 2025 06:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تواصل عملياتها..اغتيال مسؤول إيراني رفيع شمال طهران بطائرة مسيرة



طهران /وكالات /

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، باغتيال مسؤول رفيع المستوى بمدينة بهشتي الواقعة شمال شرق العاصمة.

وقالت وكالة "الأخبار العاجلة"، نقلاً عن مصادر محلية إن "هجوماً إرهابياً وقع في مدينة السكنية شمال شرق العاصمة طهران أسفر عن مقتل مسؤول"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت مواقع إخبارية، إن "مدفعية مضادة للطائرات تابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC) فتحت النار نحو طائرة مسيّرة يُعتقد أنها إسرائيلية كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق المنطقة".

وقال موقع "سهام نيوز"، إن الهجوم أسفر عن سقوط المقذوفات في محيط سكني، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل من المدنيين، وفق تقديرات أولية.

وأكد شهود عيان أن خمس سيارات إسعاف شوهدت وهي تُخلي المصابين من موقع الحادث، في وقت فرضت فيه القوات الأمنية طوقًا مشددًا على المنطقة، ومنعت وسائل الإعلام المحلية من تغطية ما جرى.

وأشاروا إلى أن السلطات تحاول التكتّم على الحادث، وسط حالة من الهلع في صفوف السكان المحليين، خصوصاً بعد سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار عنيف.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية أو الإعلامية في إيران لتأكيد أو نفي الحادث، فيما تواصل وسائل إعلام المعارضة تداول روايات متضاربة حول عدد الضحايا وهوية الطائرة المسيّرة.

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