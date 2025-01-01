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استشهاد عاملين من يطا والرماضين.. أحدهما برصاص الاحتلال فجر اليوم

الثلاثاء 01 يوليو 2025 06:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد عاملين من يطا والرماضين.. أحدهما برصاص الاحتلال فجر اليوم



الخليل/سما/

أعلن الأطباء في مستشفى دورا الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب سامر بسام الزغارنة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال، كما أعلنت مصادر محلية في يطا، عن استشهاد العامل حكمت أحمد موسى أبو رجب، جراء سقوطه في مكان عمله في مدينة الرملة في الداخل.

وذكرت مصادر محلية في قربة الرماضين جنوب الخليل، أن الشهيد الزغارنة، أصيب برصاص الاحتلال قرب معير الظاهرية -ميتار- خلال محاولته الوصول إلى مكان عمله في الداخل، وتم نقله الى مستشفى دورا الحكومي وحالته حرجة للغاية، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده.

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