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نعيم قاسم: إسرائيل مجرمة وأمريكا طاغوتية ومن حقنا أن نقول لهم لا

الثلاثاء 01 يوليو 2025 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نعيم قاسم: إسرائيل مجرمة وأمريكا طاغوتية ومن حقنا أن نقول لهم لا



بيروت/سما/

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أن أمريكا تحاول تدمير الحياة العزيزة لشعوب العالم، داعيا اللبنانيين إلى تقديم الوطنية وعدم مساعدة أمريكا وإسرائيل على مشاريعهما.


وقال نعيم قاسم​ خلال كلمة في مراسم إحياء ليالي عاشوراء: "هذه الأرض ستبقى عزيزة كريمة محررة، والاحتلال اعتداء وغصب ولا نقبل بالغصب، ولا تقولوا لنا سلموا لهم لأنهم ظلمة طواغيت يريدون أن يتحكموا بمصير البشرية، ولا تقولوا لنا لا تدافعوا لأنها أرضنا وعزتنا ومستقبل أجيالنا".


وأضاف: "إننا في موقع الدفاع لمواجهة محتل ومواجهة عدوان أمريكي إسرائيلي، وسنعمل لحقنا والآخرون لا يستطيعون منعنا من حقنا خدمة لمصالحهم، والذي يأخذنا إلى المجهول هو الذي لا يقول لا للاحتلال"، مؤكدا بأن "أمريكا تحاول تدمير الحياة العزيزة لشعوب العالم ومن حقنا أن ندافع".

وأردف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: "نحن على حق ولن ندع الاحتلال يستقر، ونحن وإياكم نتفاهم على كل التفاصيل وما يزعجكم نجد له حلا لكن لا تكونوا مع الأعداء، ندعوكم في لبنان إلى أن تقدموا وطنيتكم ولا تساعدوا أمريكا وإسرائيل على مشاريعهم".

هذا وأكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش، في وقت سابق، أن الذين التزموا بالشروط الأمريكية أو الإسرائيلية لن يحصلوا إلا على الفتات.

ولفت إلى أن "استراتيجية الصبر التي يعتمدها حزب الله لا تعني أنهم ضعفاء وأن المقاومة حاجة وجودية في ظل العنجهية الأمريكية والإسرائيلية غير المسبوقة".

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