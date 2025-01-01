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بن غفير يحذر من عواقب توقيع اتفاق تطبيع مع سوريا ويشن هجوما لاذعا على الشرع

الثلاثاء 01 يوليو 2025 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يحذر من عواقب توقيع اتفاق تطبيع مع سوريا ويشن هجوما لاذعا على الشرع



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في تعليقه على احتمال عقد اتفاق تطبيع مع سوريا، إن "إحدى أصعب المشاكل هي أننا نسارع إلى تحويل العدو إلى حبيب".


وتطرق بن غفير اليوم الاثنين خلال اجتماع للكتلة "لإمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع مع سوريا"، في ضوء تلميحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن توسيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط.


وفي رده على سؤال "عما إذا كان ينوي دعم اتفاق تطبيع مع سوريا، حتى لو أدى ذلك إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلها الجيش"، قال بن غفير: "أعتقد أن إحدى أصعب المشاكل هي أننا نسارع إلى تحويل العدو إلى حبيب".

وتحدث بن غفير عن الرئيس السوري، أحمد الشرع، قائلا: "كان الجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع) قبل فترة قصيرة جدا جهاديا، كارها لليهود والنساء، وكارها لكل شيء، ولا أدري كيف نرى فجأة نوعا من التغيير في شخصية ما، أعتقد أن الجهادي يبقى جهاديا دائما".

وتأتي هذه التعليقات على خلفية "المحادثات الجارية بين إسرائيل وسوريا"، حيث كشف موقع "واينت" تفاصيل جديدة بشأن اتفاق محتمل.

ونقل الموقع العبري، اليوم الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم، إنه "من المستبعد جدا أن يوافق الرئيس السوري أحمد الشرع، على اتفاقية سلام دون انسحاب إسرائيلي من مرتفعات الجولان. لذلك، ووفقا للتقارير، تقتصر المناقشات الآن على اتفاقية أمنية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس الأحد، تعليقا على احتمال تطبيع سوريا للعلاقات مع إسرائيل بأنه رفع العقوبات عن دمشق لمنحها فرصة للتقدم والتطور.

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