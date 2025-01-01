  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو: الحرب على إيران كانت ضرورة لإزالة تهديد وجودي

الثلاثاء 01 يوليو 2025 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الحرب على إيران كانت ضرورة لإزالة تهديد وجودي



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن التهديد الإيراني "يفوق في خطورته التهديد القومي العربي في أوجه"، معتبرا أن المشروع الإيراني يشكل "مخطط إبادة متعدد المسارات"، وقارن بين "الخطر الوجودي" في مرحلة "الشتات اليهودي" و"التأسيس القومي لدولة إسرائيل".

جاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه مع "منتدى هيئة الأركان العامة" في مقر وزارة الأمن بتل أبيب، اليوم الإثنين، بحضور وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، إيال زامير، حيث قدّم نتنياهو شكره للقيادة العسكرية على العمليات التي نفذوها في إطر الحرب على إيران.

وقال نتنياهو: "أعبّر شخصيًا عن تقديري الكبير وامتناني لوزير الأمن، يسرائيل كاتس، ولرئيس الأركان إيال زامير، ولكم أعضاء هيئة الأركان العامة، على التنفيذ المتقن للمهام التي حُددت، وأكثر من ذلك".

وأضاف نتنياهو "فقد الشعب اليهودي قدرته على التصدي للمعتدين خلال سنوات الشتات، وتعرض للنفي والمذابح، وصولًا إلى أكبر مجزرة في التاريخ. لكن الآباء المؤسسين للحركة الصهيونية رأوا أن إقامة الدولة ستمنحنا القوة السياسية والعسكرية للدفاع عن أنفسنا".

وتابع: "هنا الخط الفاصل بين أجيال التاريخ اليهودي وما يجري في عصرنا، إنه قيام الدولة وتأسيس الجيش الإسرائيلي. في إيران نشأ تهديد يفوق حتى في حجمه التهديد القومي العربي عندما بلغ ذروته، ولا يزال هذا التهديد قائمًا".

وقال نتنياهو "قبل 40 عامًا، اعتبرت أن الخطر الأكبر على البشرية هو الربط بين قنبلة نووية ونظام إسلامي متطرف. لكن إيران لم تكتفِ بذلك، بل بنت ثلاثة مسارات للإبادة: خنق عبر المحور، تهديد صاروخي، وتهديد نووي مباشر".

وتابع "هذا هو سبب وجود النظام الإيراني، وليس لأنهم يريدون فقط القضاء علينا، فإسرائيل ليست هدفهم الأساسي، لكنها العقبة أمام تحقيق أهدافهم الكبرى. لا يمكنهم السيطرة على الشرق الأوسط من دون إزالة إسرائيل".

واستطرد نتنياهو "إسرائيل تشبه جسدًا يعاني من ورمين سرطانيين – النووي والصاروخي. إذا لم تُستأصل هذه الأورام، نموت. وقد تعود مجددًا، كما في علاج السرطان، لكن إن لم نستأصلها، نحن في خطر وجودي".

وأضاف "لم يكن هناك خيار أمامنا. كان يجب اتخاذ هذا القرار. وقد تم ذلك بإجماع تام على المستوى السياسي والعسكري، وبقيادتكم المتميزة، وتحسن يومي ملحوظ في الأداء"، معتبرا أن للحرب "تأثيرات كبيرة على اقتصادنا - بدأنا نشعر بذلك بالفعل".

واختتم نتنياهو بالقول: "سُئلت عن موقف الولايات المتحدة، وقلت إننا سنبذل كل جهد لتجنيدها، لكنه ليس شرطًا مسبقًا. ما تحقق ما كان ليتحقق لولا هذه العملية العظيمة، التي ستُسجل في تاريخ شعبنا، وربما في تاريخ العالم، وفي جيوش العالم".

الأكثر قراءة اليوم

حرب غزة.. تحرك مصري لهدنة 60 يومًا ونتنياهو يتنازل عن شرط القضاء على “حماس”

"ألو !.. الموساد معك على الخط.. نحن أقرب إليك من حبل الوريد!"

الاستخبارات الأمريكية اعترضت اتصالات لمسؤولين إيرانيين تقلل من حجم الهجمات الأمريكية.. “واشنطن بوست” تكشف التفاصيل

إعلام عبري: الجارة الجنوبية لإسرائيل تزداد جرأة

من هو قائد ورئيس الشرق الأوسط ومحرك الخيوط في سوريا ولبنان وإسرائيل؟.. استخباراتي إسرائيلي يجيب!

سوريا تكشف عن 5 شروط لإسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام

باراك يُكذّب نتنياهو: إسرائيل لم تُدمِّر البرنامج النوويّ الإيرانيّ ولم تقضِ على تهديد الصواريخ..

الأخبار الرئيسية

6862e6a342360414c65bbcec

موقع عبري يفجر مفاجأة كبرى عن سيناريو إسرائيلي مرعب يخص غزة

20250630092154

نقاشات إسرائيلية "عقيمة" حول حرب غزة: وزراء يتهمون الجيش بالفشل

20250630084726

بين صفقة الأسرى وتوسيع الحرب: لا حسم في "إسرائيل" وترقّب لتحرك أميركي

1-170-730x438 (1)

أمريكا تبدأ رفع العقوبات عن سوريا وتجري مباحثات تمهيدية لاتفاق أمني مع "إسرائيل"

2-141-730x438

إعلام عبري: إسرائيل تترقب حدوث تطورات مهمة بالمفاوضات مع حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية