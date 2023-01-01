أكسيوس: ترامب سيستضيف نتنياهو بالبيت الأبيض في 7 يوليو

واشنطن/سما/

نقل موقع أكسيوس اليوم الاثنين عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض في السابع من يوليو تموز.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو يسعى لتقديم موعد زيارته إلى البيت الأبيض للأسبوع المقبل.

وقالت القناة 12: “في إسرائيل يحاولون تقديم زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض للأسبوع المقبل”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، غدا الثلاثاء، في واشنطن مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث ملفات بينها الحرب على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي ديرمر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل حاليا أيضا منصب مستشار الأمن القومي، وفق المصدر ذاته.

والجمعة، قال موقع “والا” العبري قال موقع عبري، إن ديرمر سيزور واشنطن الاثنين (اليوم) لإجراء محادثات حول الحرب في غزة وتنسيق زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض.

ووقتها، نقل الموقع عن مسؤول أمريكي رفيع إن زيارة نتنياهو إلى واشنطن من المتوقع أن تتم في النصف الثاني من يوليو/تموز المقبل، وذلك قبل حديث الإعلام العبري اليوم عن رغبة نتنياهو في إجرائها الأسبوع المقبل.

وجاء الحديث عن سعي نتنياهو لتقديم زيارته إلى البيت الأبيض، في ظل اجتماع أمني مصغر يعقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الاثنين، لبحث “مستقبل الحرب” في قطاع غزة، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، بعد انتهاء اجتماع آخر أمس دون اتخاذ قرارات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

كما تحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.