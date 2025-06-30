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على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة

الإثنين 30 يونيو 2025 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة



القدس المحتلة/سما/

استدعت الشرطة الإسرائيلية يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق في قضية منح وزير الخارجية السابق بشكل غير قانوني جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء في الليكود.


وبحسب قناة 12 العبرية، فإن القضية تتعلق بشبهات إصدار وزارة الخارجية جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص غير مؤهلين بمن فيهم نجل نتنياهو نفسه.

وجوازات السفر الدبلوماسية هي جوازات سفر خاصة مخصصة للدبلوماسيين فقط، ويبدو أن الخارجية الإسرائيلية منحتها لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي.

وتوفر جوازات السفر الدبلوماسية مزايا مثل إجراءات التفتيش الأمني ​​السريعة، والإعفاء من متطلبات التأشيرة، والإعفاء الضريبي.

يذكر أن بنيامين نتنياهو نفسه يخضع للمحاكمة بتهم فساد، وتأجلت محاكمته مرات عدة منذ بدأت في مايو 2020، إذ طلب محامو رئيس الوزراء تأجيلها بسبب الحرب في غزة، ولاحقا بسبب الحرب ضد حزب الله اللبناني.

وفي إحدى القضايا، يواجه نتنياهو وزوجته سارة تهما بقبول هدايا فاخرة، مثل سيجار ومجوهرات وشمبانيا، تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، من أثرياء مقابل خدمات سياسية.

كما يلاحق نتنياهو في قضيتين أخريين بتهمة السعي للحصول على تغطية إعلامية أكثر إيجابية في وسيلتين إعلاميتين إسرائيليتين.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفة، خلال محاكمته التي يصفها بالمسيسة.

وفي السياق ذاته، يحاول نتنياهو، من خلال تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى دفع المحكمة إلى تبني نموذج ترامب، بأن توقف محاكمته، ومن خلال محاولته هذه جند نتنياهو إلى جانبه ترامب، كي يبتز الأخير بتهديداته جهاز القضاء الإسرائيلي وإنهاء الإجراءات الجنائية ضده، وفقا لمحللين إسرائيليين.

ورفض نتنياهو، ومعارضوه أيضا، التوصل إلى صفقة مع النيابة بعد تقديم لائحة الاتهام ضده. "وتُدار المحاكمة بمداولات لا نهائية، وتأجيلات مبررة ومصطنعة، ومسرحيات كاذبة في وسائل الإعلام، وفقدان القضاة السيطرة، وتصرف استعلائي من جانب المتهم ومحاميه"، حسب المحلل الإسرائيلي ناحوم برنياع.

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