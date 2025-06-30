موقع عبري يكشف تفاصيل عن استهداف رئيس جهاز الاستخبارات السورية في تفجير هز قلب دمشق

القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع i24NEWS العبري نقلا عن تسريبات إعلامية سورية بأن الشخصية التي استهدفت بضربة جوية في منطقة المزة في دمشق قبل أيام هي رئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة.

وذكر الموقع أن التقارير تؤكد أنه تم نقل السلامة إلى مستشفى الشامي بسرية تامة في طابق معزول هناك.



وكان الصحافي من الجولان عطا فرحات قد صرح للموقع في نفس اليوم بأن "التفجير وقع في منطقة تعرف بدوار السرايا، بالقرب من قصر رفعت الأسد سابقا في نهاية طريق مزة الجبل، وتم تناقل روايات إعلامية مختلفة عن خلفية الانفجارات، تحدثوا في البداية عن مخلفات حرب، والبعض تحدثوا عن تدريبات عسكرية، بينما تحدثت مصادر إسرائيلية عن اغتيال قيادي في المنطقة".

وأشار إلى أنه وفقا لشهود عيان بأن "الانفجار لم يكن عاديا، وكان قصفا، وعلى الأغلب محاولة اغتيال".

وأفادت مصادر سورية قبل أيام بسماع انفجارات وإطلاق نار مجهولة المصدر بين طريق القصر ومزه فيلات غربية بالقرب من دوار السرايا في حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

ويشغل حسين السلامة منصب رئيس جهاز الاستخبارات السورية منذ مايو 2025 في حكومة أحمد الشرع.

وبدورها تداولت وسائل إعلام سورية أنباء تقول بأن ما جرى كان محاولة اغتيال استهدفت موكب الرئيس أحمد الشرع وتشير المعلومات إلى أن اتصالا إقليميا عاجلا أبلغ فيه الشرع بوجود تهديد وشيك تبنته "داعش"، فامتنع عن مغادرة القصر دون إبلاغ طاقم الحماية بعد دقائق من خروجه المخطط، وقع التفجير وأُصيب عدد من مرافقيه، نُقلوا إلى مشفى الشامي وسط تكتم شديد.