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من هو قائد ورئيس الشرق الأوسط ومحرك الخيوط في سوريا ولبنان وإسرائيل؟.. استخباراتي إسرائيلي يجيب!

الإثنين 30 يونيو 2025 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو قائد ورئيس الشرق الأوسط ومحرك الخيوط في سوريا ولبنان وإسرائيل؟.. استخباراتي إسرائيلي يجيب!



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 السابق حنان جيفن، إن "الشرق الأوسط تغير كليا خلال الأشهر الأخيرة بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".


وعلى خلفية التطورات الأخيرة في لبنان وقضية حزب الله ومنطقة الشرق الأوسط عموما، أشار المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق حنان جيفن إلى أن " الشرق الأوسط تغير كليا خلال الأشهر الأخيرة، ويوجد للشرق الأوسط قائد جديد هو الرئيس دونالد ترامب".


وأضاف: "ترون أن كافة التهديدات إن كانت تصدر من حزب الله أو الحرس الثوري باتت غير مؤثرة ولم نشعر بها، وفي لبنان من يصدر الأوامر هو مبعوث ترامب توم باراك، وفي سوريا الأمر نفسه ".

هذا وذكرت "القناة 14" العبرية أن خريطة الطريق التي وضعها رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتطبيع في الشرق الأوسط خلال الأشهر القريبة القادمة، تبدأ خطوتها الأولى من سوريا وتركيا.

كما أوضحت القناة أن "الوضع في لبنان أكثر تعقيدا ويتوقف بدرجة كبيرة على نضوج المسار المتعلق بنزع سلاح حزب الله وهو ما لم يتحقق بعد، لكن الحكومة في بيروت وخصوصا الإدارة الأمريكية، لم تتنازل بعد عن هذا المسعى".

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