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صندوق التقاعد النرويجي يتخلى عن شركات أمريكية وألمانية بسبب مبيعات للجيش الإسرائيلي

الإثنين 30 يونيو 2025 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق التقاعد النرويجي يتخلى عن شركات أمريكية وألمانية بسبب مبيعات للجيش الإسرائيلي



وكالات/سما/

أعلن صندوق التقاعد النرويجي، KLP، أنه أسقط استثمارات مجموعة أوشكوش الأمريكية وشركة ثيسن كروب الألمانية من محفظته الاستثمارية لبيعها أسلحة ومعدات يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.


وقال صندوق التقاعد النرويجي، وهو صندوق منفصل عن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، إن شركة أوشكوش كانت تزود الجيش الإسرائيلي بشاحنات، يحولها إلى مركبات نقل جنود مدرعة.

كما اتهم الصندوق شركة ثيسن كروب بالموافقة على تزويد البحرية الإسرائيلية، قبل اندلاع الحرب في غزة، بطرادات وغواصات.

وقالت كيران عزيز، رئيسة الاستثمارات المسؤولة في KLP لإدارة الأصول، في بيان: "على الشركات واجب مستقل بممارسة العناية الواجبة لتجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والقانون الإنساني".

باعت شركة KLP، التي أدارت أصولا بقيمة 114 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، حصصها في شركة Oshkosh Corporation بقيمة 19 مليون كرونة سويدية (1.9 مليون دولار أمريكي).

كما باعت استثماراتها في شركة ThyssenKrupp بقيمة 10 ملايين كرونة سويدية.

وأفادت KLP بأنه تم استبعاد الشركتين بناء على معيارها المتعلق بـ "بيع الأسلحة إلى دول في نزاعات مسلحة تستخدم هذه الأسلحة بطرق تمثل انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الذي يحكم هذه النزاعات".

وأكد الصندوق أن الشركتين تربطهما علاقات تعاون طويلة الأمد مع الجيش الإسرائيلي، وأن شحناتهما استمرت بعد بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.

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