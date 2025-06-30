اتصالات مصرية مكثفة لتسوية الملف النووي وتهدئة التوتر الإسرائيلي-الإيراني

القاهرة/سما/

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي 3 اتصالات مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لخفض التصعيد في المنطقة والدفع بحلول دبلوماسية للملف النووي الإيراني.



وذكرت بيانات للخارجية المصرية أن عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع كل من رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار الإقليمي.

وأوضحت الخارجية المصرية أن اتصالات الوزير المصري جاءت في ضوء توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لدعم مساعي خفض التصعيد في المنطقة والدفع بالحلول الدبلوماسية للملف النووي الإيراني واستئناف المفاوضات،

وتأتي هذه الجهود في سياق التوترات المستمرة بين إسرائيل وإيران، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، والتي أثارت مخاوف من تصعيد عسكري جديد قد يهدد الأمن الإقليمي، كما تشهد المنطقة تحديات أخرى، مثل الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، حيث تسعى مصر لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم جهود إعادة الإعمار.

وخلال اتصاله مع رافائيل غروسي أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية، مشددا على أهمية الحفاظ على مصداقية معاهدة منع الانتشار النووي.

وأعرب عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الوكالة مع التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ودفع الحلول الدبلوماسية للملف النووي الإيراني.

من جانبه أشاد غروسي بالدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مستذكرا زيارته الأخيرة للقاهرة ودعم الرئيس السيسي لتسوية سلمية للملف النووي وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وفي محادثته مع نظيره الإيراني عباس عراقجي شدد عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، واستئناف المفاوضات حول الملف النووي في أقرب وقت لبناء الثقة وخفض التوترات.

وأعرب عن استعداد مصر لدعم كافة الجهود التي تستهدف تحقيق تسوية سياسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي اتصاله مع ستيف ويتكوف أكد عبد العاطي على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى مشيرا إلى تطلع مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وشدد عبد العاطي على أهمية ضمان التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار بما يسهم في خفض التصعيد ويفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكدا على دعم مصر لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما دعا إلى طرح أفق سياسي للقضية الفلسطينية يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، مع التأكيد على أهمية التزام إسرائيل وإيران بوقف التصعيد لدعم المسارات الدبلوماسية.