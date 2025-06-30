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قطر: لا مفاوضات حاليا بشأن غزة بل اتصالات لاستئنافها

الإثنين 30 يونيو 2025 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر: لا مفاوضات حاليا بشأن غزة بل اتصالات لاستئنافها



الدوحة/سما/

أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الاثنين، غياب أي مفاوضات حاليا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مبينا أن ما يجري هو اتصالات للوصول إلى صيغة لاستئناف المفاوضات.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي بالدوحة: “ليس هناك محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، وفق قناة “الجزيرة” القطرية.

وتابع: “وهناك اتصالات للوصول لصيغة للعودة للمفاوضات”، دون إيضاحات.

وأضاف: “نرى لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول لاتفاق في غزة وهناك نيات جدية منها للدفع باتجاه عودة المفاوضات حول غزة، لكن هناك تعقيدات”، لم يحددها.

وتتوسط قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة وتبادل أسرى.

يأتي حديث الأنصاري بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، أن “مصر تعمل حاليا على اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوما”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بغزة، وأنه “بات وشيكا جدا”، وسط أحاديث عن إمكانية توسيع التطبيع بين إسرائيل ودول عربية إضافية.

وبشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قال الأنصاري: “مستمرون في الضغط من خلال شركائنا للفصل بين المفاوضات ودخول المساعدات لغزة”.

وأكد أن “التعنت الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.. لا يمكن القبول باستمرار الربط بين الجانبين الإنساني والعسكري في غزة”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 190 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وبشأن تطورات الأزمة الإيرانية، قال الأنصاري إن “هناك انخراطا قطريا في جهود الوصول لاتفاق حول الملف النووي الإيراني”.

وأكد أن “الجهود مستمرة من أجل الوصول إلى اتفاق أوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني”.

وتوصلت إيران عام 2015 إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن انسحبت منه في 2018، ثم انهار لاحقا.

وفي 13 يونيو/حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية لإيران وادعت أنها “أنهت” برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة “العديد” الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيد في المنطقة التي تمتلك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال أراض في فلسطين وسوريا ولبنان.

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