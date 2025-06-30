خطة جديدة قيد البحث..إسرائيل تدرس توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر إسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في المستقبل القريب، وذلك كجزء من خطة شاملة وأوسع قيد الإعداد.

وأوضح المصدر لموقع "زمان إسرائيل"، أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الاحتكاك بين المواطنين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين المنتشرين في القطاع، مشيرا إلى أن هناك فوائد إضافية لهذه الخطة، لم يفصح عنها في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن الخطة لا تزال قيد النقاش، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنها بعد، متوقعا أن تُعرض للنقاش خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) المخصص لمتابعة الأوضاع في غزة، والمقرر عقده الليلة.