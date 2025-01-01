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دمرنا كل منشئاتهم النووية ..ترامب: لا محادثات مع إيران الآن ولن أقدم لهم أي شيء

الإثنين 30 يونيو 2025 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمرنا كل منشئاتهم النووية ..ترامب: لا محادثات مع إيران الآن ولن أقدم لهم أي شيء



واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين إنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها “أي شيء” وكرر تأكيده على أن الولايات المتحدة “محت تماما” منشآت إيران النووية.

ونفى ترامب يوم الجمعة ما ورد في تقارير إعلامية عن أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران على الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة.

وفي قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن محادثات جديدة مع إيران هذا الأسبوع لكنه لم يقدّم تفاصيل.

وتحدث ترامب الجمعة أيضاً، عن أنّ طهران ترغب في عقد لقاء بعد الضربات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، الأسبوع الماضي، لكنّه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل، كما قال إنه لا يعتقد أنّ إيران لا تزال ترغب في مواصلة السعي لامتلاك سلاح نووي بعد الغارات الأميركية والإسرائيلية.

وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين في البيت الأبيض، أنه يرغب في أن تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة أخرى موثوق بها، بكامل الحقوق في إجراء عمليات تفتيش في إيران.

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