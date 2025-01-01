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حاخام أمريكي كبير يرهن حدوث لقاء مباشر بين الشرع ونتنياهو بأمر قد يفعله!

الأحد 29 يونيو 2025 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاخام أمريكي كبير يرهن حدوث لقاء مباشر بين الشرع ونتنياهو بأمر قد يفعله!



دمشق/سما/

أكد الحاخام الأمريكي أبراهام كوبر أن اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن ليس مستبعدا، ولكنه مرهون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كوبر، بعد زيارته للعاصمة السورية دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع، إن "احتمال عقد لقاء مستقبلي بين الشرع وبنيامين نتنياهو ممكن "إذا تدخل ترامب شخصيا".


وأضاف أن الشرع قدّم رؤية لسوريا موحدة بجيش واحد ومساواة في الحقوق، مشيرا إلى أن الشرع "إسلامي، ولكنه مثير للاهتمام ويمكن الحوار معه"، معتبرا أن "قدرته على تنفيذ هذه الرؤية ستكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة".

وتابع كوبر: "هناك مساران محتملان لتحسين العلاقات بين سوريا وإسرائيل: الأول محلي يشمل خطوات لخفض التوتر عبر لقاءات دبلوماسية وعسكرية، والثاني دولي سريع يتطلب دعوة مباشرة من ترامب لكلا الزعيمين للجلوس في واشنطن في حال تعهد ترامب للشرع بمساعدته في إعادة إعمار بلاده، فإن كل شيء ممكن".

كما أكد أنه "طرح على الرئيس السوري مبادرات للتعاون مع إسرائيل في مجالات المياه، الزراعة، وتحديد مصير المفقودين".

وشكر الحاخام الأمريكي الشرع لمساهمته في نقل أرشيف الجاسوس إيلي كوهين لعائلته، وطلب مساعدته في إعادة رفاته.

ونوه كوبر بأن الشرع أكد له رغبته في السلام، ولكنه يرى أن "حل النزاع مع إسرائيل هو أولوية".

الزيارة التي جاءت قبيل انطلاق عملية "الأسد الصاعد" الإسرائيلية ضد إيران، تمت بمشاركة القس جوني مور، المقرب من ترامب، بعد لقاء سابق في نيويورك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ما مهد الطريق للوصول إلى دمشق.

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