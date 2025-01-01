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رئيس أركان الجيش الإيراني يهدد "إسرائيل" برد ساحق إذا كررت ضرباتها

الأحد 29 يونيو 2025 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس أركان الجيش الإيراني يهدد "إسرائيل" برد ساحق إذا كررت ضرباتها



طهران/سما/

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد عبد الرحيم موسوي إن بلاده سترد بحزم إذا تكرر "العدوان" عليها.


وذكر موسوي: "نحن لم نكن البادئين بالحرب، لكننا قمنا بالرد على العدوان بكل ما نمتلك من قوة وبناء على شكنا التام في التزام العدو بتعهداته، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار فإننا على استعداد لتوجيه رد ساحق لو تكرر العدوان على البلاد".

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين اللواء موسوي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، حيث تم استعراض حرب الاثني عشر يوما التي شنها "العدو الصهيوني الإرهابي" على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، مضافا إلى القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت رئيس الأركان الإيرانية "بأن الهجوم العدواني الصهيو- أمريكي على الأراضي الإيرانية، جاء رغم ضبط النفس من جانب الجمهورية الإسلامية، وفي وقت كانت فيه المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن جارية؛ مؤكدا بأن "هذين الكيانين أثبتا مرة أخرى عدم التزامهما بأي قاعدة أو معيار دولي، كما تبين ذلك للعالم بوضوح خلال العدوان الذي استمر 12 يوماً على البلاد".

إلى ذلك لفت وزير الدفاع السعودي "أن المملكة لم تكتف بإدانة الاعتداءات، وإنما بذلت جهودا كبيرة لإنهاء هذه الحرب العدوانية".

وقدم الأمير خالد بن سلمان في هذا الاتصال تعازيه بمناسبة استشهاد عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية خلال "الحرب العدوانية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أكد الجانبان الإيراني والسعودي على ضرورة استمرار المشاورات الهادفة إلى توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين مع التنويه إلى دور البلدين الأساسي في هذا السياق.

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